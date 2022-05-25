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51 минуту назад

Автоконцерн АвтоВАЗ представит упрощенные комплектации Lada Granta во второй половине июня

ПроКроссовер.руиещё 1

Автомобиль Lada Granta скоро будет представлена в упрощенной версии. Первые автомобили с упрощенной комплектацией появятся у дилеров во второй половине июня. Такую информацию сообщило издание «Ведомости».

Стало известно, когда АвтоВАЗ покажет упрощенные комплектации Lada Granta
Фото: РамблерРамблер

Топ-менеджер автосалонов «БН–Моторс» Алексей Подщеколдин сказал, что точной информации о том чего не будет в автомобиле пока нет. Предположительно, автомобиль будет предлагаться без ABS, без аварийки ЭРЫ–ГЛОНАСС, без подушек безопасности, а также электрических стеклоподъемников. Более точно, чем именно будет оснащаться или е будет станет ясно не ранее следующей недели, сказал Подщеколдин.

Другой представитель автодилера сказал, что упрощенная Granta получит две комплектации, упрощенную и более укомплектованную. Упрощенная версия будет такой какой ее представил Подщеколдин, а в более укомплектованной будут электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Кроме того, эти версии получат двигатель, у которого будет класс меньше Евро–5. Предположительно это будет маломощный двигатель 1,6 литра мощностью 90 л. с. Стоимость пока таких автомобилей пока неизвестна, но вероятно, что самая упрощенная версия будет оценена в 600 000 рублей.

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