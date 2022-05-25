Стало известно, когда АвтоВАЗ покажет упрощенные комплектации Lada Granta

Автомобиль Lada Granta скоро будет представлена в упрощенной версии. Первые автомобили с упрощенной комплектацией появятся у дилеров во второй половине июня. Такую информацию сообщило издание «Ведомости».

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Топ-менеджер автосалонов «БН–Моторс» Алексей Подщеколдин сказал, что точной информации о том чего не будет в автомобиле пока нет. Предположительно, автомобиль будет предлагаться без ABS, без аварийки ЭРЫ–ГЛОНАСС, без подушек безопасности, а также электрических стеклоподъемников. Более точно, чем именно будет оснащаться или е будет станет ясно не ранее следующей недели, сказал Подщеколдин.