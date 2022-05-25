Стали известны цены на упрощенную Lada Granta без ABS и ЭРА-Глонасс

Начало продаж упрощенных Lada Granta ожидается во второй половине июня. Такую информацию сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерских центрах.

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По предварительным данным, стоимость упрощенной Lada Granta с восьмиклапанным мотором экологического класса Евро-2, без подушек безопасности, без ABS и ESP составит 600 000 рублей.