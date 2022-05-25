Стали известны цены на упрощенную Lada Granta без ABS и ЭРА-Глонасс

Начало продаж упрощенных Lada Granta ожидается во второй половине июня. Такую информацию сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерских центрах.
По предварительным данным, стоимость упрощенной Lada Granta с восьмиклапанным мотором экологического класса Евро-2, без подушек безопасности, без ABS и ESP составит 600 000 рублей.
Однако официального подтверждения данной информации пока нет. Сейчас минимальная стоимость Lada Granta составляет 727 900 рублей. Упрощенную Lada Granta оснастят рулевым колесом от Lada Kalina. Под капотом появится двигатель ВАЗ-11182 рабочим объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил. В дальнейшем такой же двигатель установят на упрощенную версию Lada Vesta.