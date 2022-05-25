Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
56 минут назад

Новости автомира: Стали известны цены на упрощенную Lada Granta без ABS и ЭРА-Глонасс

Южный автомобильиещё 1

Начало продаж упрощенных Lada Granta ожидается во второй половине июня. Такую информацию сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерских центрах.

Стали известны цены на упрощенную Lada Granta без ABS и ЭРА-Глонасс
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По предварительным данным, стоимость упрощенной Lada Granta с восьмиклапанным мотором экологического класса Евро-2, без подушек безопасности, без ABS и ESP составит 600 000 рублей.

Однако официального подтверждения данной информации пока нет. Сейчас минимальная стоимость Lada Granta составляет 727 900 рублей. Упрощенную Lada Granta оснастят рулевым колесом от Lada Kalina. Под капотом появится двигатель ВАЗ-11182 рабочим объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил. В дальнейшем такой же двигатель установят на упрощенную версию Lada Vesta.

Автоновости,Lada Kalina,Lada Granta,Lada Vesta,Lada,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители