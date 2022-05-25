Представлен самый мощный серийный Volkswagen Golf

Компания Volkswagen представила «заряженный» хэтчбек Golf R 20 Years. Он выпущен в честь 20-летия первой модели с литерой «R» — Golf R32. Машина стала самой мощной за всю историю серийных «Гольфов». Турбомотор автомобиля выдаёт 333 лошадиные силы, на 13 сил больше, чем у обычного Golf R. На хэтчбеке штатно установлен пакет R Performance, изменена программа управления трансмиссией, а салон впервые отделан углеродным волокном.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Новый Volkswagen Golf R дебютировал осенью 2020 года и до последнего времени оставался самым мощным в семействе. Его турбомотор выдает 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента, то есть на 20 сил и 20 Нм больше, чем у GTI Clubsport. Однако на версии Golf R 20 Years, празднующей 20-летие подразделения R, отдача «четверки» 2.0 TSI EA888 ещё выше — 333 «лошадки».

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Юбилейную версию «Гольфа» уже окрестили самой мощной в истории модели — но здесь надо сделать небольшое уточнение. Речь идет о серийном автомобиле без ограничения тиража. Как известно, у «седьмого» Golf было лимитированное исполнение R360S, оснащенное мотором на 360 сил и 460 Нм, а концепт Golf GTI W12 ещё в 2007 году мог похвастаться 650 лошадиными силами.

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В стандартное оснащение Golf R 20 Years входит пакет R Performance. Он включает увеличенный задний спойлер, сдвинутый на 270 километров в час электронный ограничитель скорости и два дополнительных ездовых профиля.

Надстройка Drift позволяет «дать угла» на гоночном треке, а Special оптимизирует системы хэтчбека под Северную петлю Нюрбургринга. Динамика у Golf R 20 Years чуточку лучше, но точных цифр нет. Обычная машина на разгон до «сотни» тратит 4,7 секунды.