Плата за тюнинг: Госдума удвоит пошлину для любителей нестандарта

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о повышении государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Документ устанавливает госпошлину в размере одной тысячи рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию машины, пока же его можно получить бесплатно. Кроме того, предусмотрено увеличение госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии тюнингованного автомобиля требованиям безопасности — с нынешних 800 рублей до полутора тысяч.

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В документе упоминается и введение пошлины на выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов: она составит 1,5 тысячи рублей, а чтобы продлить срок ее действия, придется заплатить еще тысячу.

В случае если законопроект будет принят, тюнинг автомобиля подорожает из-за введения новой пошлины и повышения существующей. Из финансово-экономического обоснования следует, что нововведения позволят обеспечить ежегодное поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере порядка 700 миллионов рублей.

Общие траты на оформление тюнинга и на установки желаемого оборудования вырастут более чем в три раза — с нынешних 800 до 2,5 тысячи рублей.

Согласно статистике МДВ России, которую приводит РИА «Новости», каждый год орган выдает примерно 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобиля.