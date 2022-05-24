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40 минут назад

Новости автомира: компания Honda готовит новый кроссовер CR-V

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что Honda CR-V нового поколения, который по понятным причинам не будет продаваться на рынке России, попался фотошпионам. Так, издание CarsCoops опубликовало фотографии новинки недалеко от завода Honda в США.

Компания Honda готовит новый кроссовер CR-V
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС EPA/ИТАР-ТАСС

Издание обращает внимание на то, что экстерьер новинки стал более угловатым, а передняя часть кроссовера выглядит более вертикальной. Решетка радиатора также получила иной дизайн, объединяющей с актуальной моделью Civic.

Сзади, помимо новой оптики, можно увидеть имитацию патрубков выхлопной системы.Honda CR-V нового поколения под капотом оснастят 1,5-литровой 193-сильной «турбочетверкой», а также гибридной силовой установкой e:HEV, состоящей из 2,0-литрового ДВС и двух электродвигателей.

При этом обе версии предложат лишь в США: в Европе, по слухам, будет доступен только гибридный CR-V, а в Китае — бензиновый.

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