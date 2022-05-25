Материнский капитал разрешат тратить на покупку машин

Депутат Госдумы России и заместитель представителя по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства страны Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. По ее мнению, такой шаг позволит улучшить качество жизни российских семей, поскольку машина сегодня — практически средство первой необходимости, особенно для многодетных семей.

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Лантратова говорит о том, что личный автомобиль позволит семьям с детьми быстрее и удобнее отвозить детей в учебные заведения, к врачу и на кружки. Кроме того, машина позволит семьям попробовать новые способы проведения совместного досуга. По мнению депутата, это также сможет повысить спрос на внутренний туризм и в целом улучшит качество жизни семей с детьми.

Депутат отдельно отметила, что средства материнского капитала можно было бы тратить в рамках действующей программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». В конце Лантратова подчеркнула, что автомобиль — это реальная необходимость.

На сегодняшний день покупка автомобиля не входит в перечень того, на что можно потратить материнский капитал. Родители могут использовать его для улучшения жилищных условий, оплаты ипотеки, потратить на образование детей или на покупку товаров для детей-инвалидов, а также использовать для накопительной части пенсии матери.