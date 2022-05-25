HONDA тестирует кроссовер CR-V 2023 модельного года

Кроссовер Honda CR-V 2023 года, проходящий испытания на дорогах общего пользования был замечен в Спрингфилде, штат Огайо, примерно в 45 км от Мэрисвилля, где Honda управляет производственным и научно-исследовательским центром. Новая модель, которая входит в шестое поколение популярной серии CR-V, ознаменует значительный эстетический отход от текущей модели с более квадратными формами, более вертикальной передней частью кузова и новым дизайном решетки радиатора.

Ожидается, что последний будет единственным, предлагаемым в Европе, в то время как Северная Америка, как ожидается, получит оба. Ожидается, что новый CR-V дебютирует в течение следующих нескольких месяцев и поступит в продажу по всему миру в течение третьего и четвертого кварталов года. В отличие от нового HR-V, мы ожидаем, что различия в дизайне между международными рынками будут минимальными.