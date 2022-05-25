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4 часа назад

Новости автомира: компания HONDA тестирует новый кроссовер CR-V 2023 года рядом с заводом в США

ПроКроссовер.ру

Кроссовер Honda CR-V 2023 года, проходящий испытания на дорогах общего пользования был замечен в Спрингфилде, штат Огайо, примерно в 45 км от Мэрисвилля, где Honda управляет производственным и научно-исследовательским центром. Новая модель, которая входит в шестое поколение популярной серии CR-V, ознаменует значительный эстетический отход от текущей модели с более квадратными формами, более вертикальной передней частью кузова и новым дизайном решетки радиатора.

HONDA тестирует кроссовер CR-V 2023 модельного года
Фото: CarscoopsCarscoops
Carscoops

Под капотом будут прежние варианты двигателей, которые, вероятно, будут включать 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и гибрид e:HEV, сочетающий 2,0-литровый двигатель с двумя электродвигателями.

Carscoops

Ожидается, что последний будет единственным, предлагаемым в Европе, в то время как Северная Америка, как ожидается, получит оба. Ожидается, что новый CR-V дебютирует в течение следующих нескольких месяцев и поступит в продажу по всему миру в течение третьего и четвертого кварталов года. В отличие от нового HR-V, мы ожидаем, что различия в дизайне между международными рынками будут минимальными.

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