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44 минуты назад

В ГИБДД назвали две основные причины ДТП с электросамокатами в Москве

ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пересечение дороги в неположенном месте и движение вдоль проезжей части на электросамокатах стало основными причинами автопроисшествий в Москве с их участием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД назвали две основные причины ДТП с электросамокатами
Фото: ТАССТАСС

"Основные причины дорожных аварий с использованием электросамокатов: пересечение проезжей части в неположенном месте, при этом практически во всех случаях пешеходный переход находился в зоне видимости либо в непосредственной близости находились подземные или надземные пешеходные переходы, и движение вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара", - сказали в пресс-службе.

Всего, по данным ГИБДД, в Москве с начала года зарегистрировано 18 ДТП с участием лиц, использующих электросамокаты. "В результате дорожных аварий 18 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет", - подчеркнули в пресс-службе.

Автоновости,ГИБДД,
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