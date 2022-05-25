В ГИБДД назвали две основные причины ДТП с электросамокатами

"Основные причины дорожных аварий с использованием электросамокатов: пересечение проезжей части в неположенном месте, при этом практически во всех случаях пешеходный переход находился в зоне видимости либо в непосредственной близости находились подземные или надземные пешеходные переходы, и движение вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара", - сказали в пресс-службе.