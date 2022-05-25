Toyota выпустит ретро-версию Toyota 4Runner

Как следует из названия, это специальное издание, приуроченное к 40-летию 4Runner с тех пор, как Toyota оснастила пикап кабиной из стекловолокна и добавила дополнительный ряд сидений еще в 1983 году.Специальное издание 40th Anniversary основано на SR5 Premium класса 4Runner и выпускается только с колесной формулой 4×4. Это пакет внешнего вида, который включает в себя легкосплавные диски бронзового цвета, решетку радиатора в цвет кузова, бронзовый значок на задней двери и характерные желтые, оранжевые и красные полосы по всему кузову. Пакет также предлагает детали интерьера, такие как бронзовая прострочка сидений, бронзовая вышитая крестиком ручка переключения передач и стандартный люк с электроприводом.