Toyota выпустит ретро-версию Toyota 4Runner

Как следует из названия, это специальное издание, приуроченное к 40-летию 4Runner с тех пор, как Toyota оснастила пикап кабиной из стекловолокна и добавила дополнительный ряд сидений еще в 1983 году.Специальное издание 40th Anniversary основано на SR5 Premium класса 4Runner и выпускается только с колесной формулой 4×4. Это пакет внешнего вида, который включает в себя легкосплавные диски бронзового цвета, решетку радиатора в цвет кузова, бронзовый значок на задней двери и характерные желтые, оранжевые и красные полосы по всему кузову. Пакет также предлагает детали интерьера, такие как бронзовая прострочка сидений, бронзовая вышитая крестиком ручка переключения передач и стандартный люк с электроприводом.
Toyota выпустит ограниченную серию из 4040 единиц 40th Anniversary Special Edition 4Runner. Покупатели могут выбрать один из вариантов окраски кузова: White, Midnight Black Metallic и Barcelona Red Metallic. Тойота не упомянула цены. Но класс SR5 Premium, который добавляет несколько роскоши к базовому SR5, например сиденья с подогревом, стоит от 41 515 долларов. Ни одна из этих функций, похоже, не слишком сильно поднимет цену на 40th Anniversary Special Edition.
Внедорожник в версии 40th Anniversary Special Edition будет приводиться в движение от прежнего 4,0-литрового двигателя V6 и пятиступенчатой автоматической коробки передач. Монитор и предупреждение о перекрестном движении сзади входят в стандартную комплектацию всех моделей.