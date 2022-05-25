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58 минут назад

Новости автомира: Посмотрите на премиальную детскую коляску от Mercedes-AMG

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Подразделение Mercedes-AMG объединилось с немецким премиум-брендом Hartan, чтобы создать очередную детскую коляску. Новая модель получила название Mercedes-AMG GT, отделку из премиальных материалов и колеса, в точности копирующие по дизайну диски автомобилей из Аффальтербаха. Стоимость Mercedes-AMG для самых маленьких не раскрывается, но она наверняка недетская, учитывая тираж: коляску выпустят в количестве всего 299 экземпляров.

Фото дня: Mercedes представил детскую коляску
Фото: Motor.ruMotor.ru

Коляска и прилагающаяся к ней складная сумка выполнены из натуральной кожи, украшенной красным узором, и щедро усыпаны логотипами AMG и Hartan. Внутри коляска отделана микроволокном Dinamica, которое применяется в сиденьях спорткаров.

Коляску оснастили фиксируемыми поворотными колесами с подвеской, которые, по заверениям создателей, позволяют проезжать практически «по любой местности». Их дизайн копирует в миниатюре колесные диски настоящих Mercedes-AMG — такая милая деталь применялась и на других колясках, созданных двумя брендами.

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Также в оснащении Mercedes-AMG GT есть светоотражатели, пятиточечный ремень с магнитной застежкой (разумеется, с логотипом), солнцезащитный козырек и ручной тормоз. Вместо люльки можно установить сиденье, которое, как и навес, регулируется с нескольких положениях и даже может быть повернуто против хода движения.

Габариты у коляски небольшие — 69 х 58,5 х 31 сантиметр, благодаря чему в складном виде она может уместиться в багажник автомобиля AMG.

Сверхгиганты

Автоновости,Mercedes-Benz,
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