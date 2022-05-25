Фото дня: Mercedes представил детскую коляску

Подразделение Mercedes-AMG объединилось с немецким премиум-брендом Hartan, чтобы создать очередную детскую коляску. Новая модель получила название Mercedes-AMG GT, отделку из премиальных материалов и колеса, в точности копирующие по дизайну диски автомобилей из Аффальтербаха. Стоимость Mercedes-AMG для самых маленьких не раскрывается, но она наверняка недетская, учитывая тираж: коляску выпустят в количестве всего 299 экземпляров.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Коляска и прилагающаяся к ней складная сумка выполнены из натуральной кожи, украшенной красным узором, и щедро усыпаны логотипами AMG и Hartan. Внутри коляска отделана микроволокном Dinamica, которое применяется в сиденьях спорткаров.

Коляску оснастили фиксируемыми поворотными колесами с подвеской, которые, по заверениям создателей, позволяют проезжать практически «по любой местности». Их дизайн копирует в миниатюре колесные диски настоящих Mercedes-AMG — такая милая деталь применялась и на других колясках, созданных двумя брендами.

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Также в оснащении Mercedes-AMG GT есть светоотражатели, пятиточечный ремень с магнитной застежкой (разумеется, с логотипом), солнцезащитный козырек и ручной тормоз. Вместо люльки можно установить сиденье, которое, как и навес, регулируется с нескольких положениях и даже может быть повернуто против хода движения.