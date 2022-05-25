Audi обновила RS 4 и RS 5

Представители фирмы Audi заявили, что в версиях RS 4, а также RS 5 появились опциональные пакеты Competition, а также Competition Plus. Эти версии похвастаются доработками выхлопной системы, автомобильной трансмиссии и подвески.

Фото: Car.ru Car.ru

Силовая установка осталась прежней. Однако благодаря модернизации, ускорение авто составило 0,1–0,2 сек. до 100 км/час. В пакет Competition вошёл новый удобный софт под КПП. Эта программа управления ускоряет переключение. При этом, разница между режимами её работы становится более заметной.

Также изменили логику работы заднего автомобильного дифференциала. Пакет подразумевает наличие углерод-керамических тормозов, уменьшающих тормозной преодолеваемый путь при скорости 100 км/час приблизительно на пару метров.

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Пакет Competition похвастается новой выхлопной системой, обеспечивающей более эмоциональное звучание силовой установки. Audi RS получили по умолчанию адаптивные амортизаторы и шины Pirelli P в исполнении Zero Corsa.

Спорткары, получившие пакет Competition, должны стать более динамичными по прямой и на кольце. Первую сотню RS 4 набирает за 3,9 сек. Это на 0,2 сек. быстрей в сравнении со стандартной версией. Модификацию RS 5 сделали быстрей на 0,1 сек. до 3,8 сек.

Максимальная скорость транспортного средства составляет 290 км/час. 2,9-литровая силовая установка генерирует 450 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 600 Нм.

Competition Plus похвастается новыми, более жёсткими пружинами и стабилизаторами, а также амортизаторами с механической специальной регулировкой по 3 параметрам в виде дополнения к базовому предлагаемому пакету. Эта подвеска по умолчанию уменьшает на десять миллиметров значение дорожного просвета. Столько же можно убрать благодаря регулировкам.