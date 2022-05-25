Конкурент "ГАЗели" из Китая появится у дилеров через месяц

Премьера микроавтобуса JAC Sunray стала одним из ключевых событий коммерческой техники CTT. Все дело в том, что речь идет не о ходовом прототипе, а о серийной машине, которую китайская марка вот-вот передаст в российские дилерские центры. Как сообщил "РГ" региональный менеджер JAC Павел Ячников, уже существуют предварительные договоренности с российскими клиентами, фактически они могут сделать предзаказ.

Фото: Борис Захаров Борис Захаров

При этом принципиально, что на наш рынок будут поставляться машины казахстанского завода "СарыаркаАвтоПром". В настоящее время компания завершает процедуру получения ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) - на это уйдет примерно месяц-полтора.

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План продаж на этот год, сообщил Павел Ячников, зависит от мощностей казахского завода, поэтому собираются реализовать от 500 до 1 тысячи машин. Что касается цены, вопрос пока не решен. Тем не менее, по нашим прикидкам, прайс-лист составит от 3,8 млн до 4 млн рублей за цельнометаллический фургон в базовой комплектации.

Кроме цельнометаллических фургонов китайцы планируют продавать у нас микроавтобусы и комби Sunray, а также шасси, которые будут дорабатываться нижегородскими производителями надстроек. То есть следует ожидать, что JAC Sunray будет трудиться у нас в том числе и как развозной промтоварный фургон, и как другая спецтехника.

Для продвижения этой модели JAC планирует использовать как собственную дилерскую сеть, так и сеть производителей надстроек.

С техническими параметрами нет полной ясности. Дело в том, что похожий автомобиль реализуется также в Беларуси, куда машины доставляют из Китая, и где они продаются под брендом МАЗ.

Однако в России такие Sunray не сертифицированы и соответственно к нам не приедут. LCV с эмблемой МАЗ оснащаются задним приводом, 2,8-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и агрегатируются 6-ступенчатой "механикой" JAC. Салон пассажирской версии предусматривает четыре варианта компоновки – на 10, 12, 14 или 16 мест.

Хотя представители марки, работавшие на СТТ, не смогли сообщить нам, какой именно будет агрегатная связка JAC Sunray для России, вероятнее всего, как и в Беларуси, для нашего рынка предложат заднеприводный LCV c 2,8-литровым турбодизелем на 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой "механикой". Однако в Казахстане (но не в Беларуси) этот LCV комплектуется также более производительным 2-литровым бензиновым мотором с отдачей 190 л.с. Не удивимся, если такую же связку предложат и для России как опцию.