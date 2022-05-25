Китайская компания выпустит кроссовер за 780 тысяч рублей

Китайская компани VGV объявила о выпуске нового автомобиля, цена которого, по предварительным данным, составит около 780 тысяч рублей. Автопроизводитель, ранее производивший грузовики Sinotruk, планирует расширить свое присутствие на рынке.

Фото: VGV VGV

VGV

Новинкой станет кроссовер под названием U70 Pro. Базовую версию начнут продавать за 87, 8 тысячи юаней или 779 тысяч рублей. Размеры кузова 4806/1870/1691 мм, колесная база 2800 мм, что соответствует среднеразмерному внедорожнику. Кроссовер U70 будет доступен в 5- и 7-местной компоновках. Новый автомобиль установлен на 17-дюймовых и 18-дюймовых колесах, в зависимости от комплектации автомобиля, с размерами шин 225/60 R17 и 225/55 R18.

VGV