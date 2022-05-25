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3 часа назад

Новости автомира: китайский бренд VGV выпустит новый кроссовер U70 Pro за 780 тысяч рублей

ПроКроссовер.ру

Китайская компани VGV объявила о выпуске нового автомобиля, цена которого, по предварительным данным, составит около 780 тысяч рублей. Автопроизводитель, ранее производивший грузовики Sinotruk, планирует расширить свое присутствие на рынке.

Китайская компания выпустит кроссовер за 780 тысяч рублей
Фото: VGVVGV
VGV

Новинкой станет кроссовер под названием U70 Pro. Базовую версию начнут продавать за 87, 8 тысячи юаней или 779 тысяч рублей. Размеры кузова 4806/1870/1691 мм, колесная база 2800 мм, что соответствует среднеразмерному внедорожнику. Кроссовер U70 будет доступен в 5- и 7-местной компоновках. Новый автомобиль установлен на 17-дюймовых и 18-дюймовых колесах, в зависимости от комплектации автомобиля, с размерами шин 225/60 R17 и 225/55 R18.

VGV

Приводить в движение кроссовер будет 1, 5-литровый двигатель мощностью 156 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой МКПП или АКПП. В настоящее время VGV U75 находится в стадии анонса. Ожидается, что этот автомобиль появится на рынке во второй половине этого года.

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