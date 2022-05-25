Hyundai отзовет 281 тыс. автомобилей

Hyundai Motor America отозвала 239 000 автомобилей в США и 42 000 в Канаде, поскольку преднатяжители ремней безопасности могут взорваться во время аварии и травмировать пассажиров металлическими осколками. Сообщалось о двух травмах в США и одной в Сингапуре из-за натяжителей. Автомобили, на которые распространяется отзыв, — это Accent 2019–2022 годов, Elantra 2021–2023 годов и гибридные автомобили Elantra 2021–2022 годов.

Фото: Hyundai Hyundai

Преднатяжители предназначены для использования контролируемого взрыва, чтобы натянуть ремень безопасности в случае аварии. На отозванных автомобилях преднатяжители могли взорваться таким образом, что металлические фрагменты попали в салон автомобиля, сообщает Consumer Reports.