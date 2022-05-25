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3 часа назад

Новости автомира: Hyundai отзовет 281 тыс. автомобилей в США и Канаде из-за ремней безопасности

ПроКроссовер.ру

Hyundai Motor America отозвала 239 000 автомобилей в США и 42 000 в Канаде, поскольку преднатяжители ремней безопасности могут взорваться во время аварии и травмировать пассажиров металлическими осколками. Сообщалось о двух травмах в США и одной в Сингапуре из-за натяжителей. Автомобили, на которые распространяется отзыв, — это Accent 2019–2022 годов, Elantra 2021–2023 годов и гибридные автомобили Elantra 2021–2022 годов.

Hyundai отзовет 281 тыс. автомобилей
Фото: Hyundai Hyundai

Преднатяжители предназначены для использования контролируемого взрыва, чтобы натянуть ремень безопасности в случае аварии. На отозванных автомобилях преднатяжители могли взорваться таким образом, что металлические фрагменты попали в салон автомобиля, сообщает Consumer Reports.

Национальная администрация безопасности дорожного движения попросила Hyundai провести расследование после того, как узнала об аварии с участием Elantra 2021 года, в которой преднатяжитель бокового ремня безопасности водителя якобы отправил металлические фрагменты в ногу пассажира. Ожидается, что Hyundai уведомит владельцев об отзыве до 15 июля.

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