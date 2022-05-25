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2 часа назад

Новости автомира: Ford испытывает технологию принудительного снижения скорости

Motor.ru

В будущем автомобили Ford будут автоматически замедляться в определенных зонах, например, у школ и больниц, — соответствующая технология уже разработана и в настоящее время ее тестируют в реальных условиях в немецком Кельне. Система принудительного снижения скорости получила название Geofencing: она следит за тем, чтобы автомобиль не превышал установленный лимит. В Ford считают, что автоматическое замедление машины убережет водителя от штрафов и снизит риск ДТП.

Ford испытывает технологию принудительного снижения скорости
Фото: © Ford© Ford

Сама технология для автоматического регулирования скорости уже применяется на автомобилях Ford с адаптивным круиз-контролем — эта система, а также аналогичные у других автопроизводителей, гарантирует, что водитель не превысит установленные ограничения. Отличие Geofencing заключается в том, что ограничение скорости будет универсальным для всех транспортных средств, въезжающих в определенные зоны, например, у школ, торговых центров и медицинских учреждений.

Ford поделился видео с испытаний Geofencing в Кельне: система установлена на тестовые прототипы Ford E-Transit. Это совместный проект властей города, Ford City Engagement и инженерного отдела Ford в Пало-Альто.

В будущем Ford намерен внедрить технологию Geofencing на все свои коммерческие и легковые автомобили. Предполагается, что владельцы машин смогут сами определить зоны, при въезде в которые машина будет принудительно замедляться. При необходимости систему можно принудительно отключить.

Первым автопроизводителем, который принудительно ограничил максимальную скорость автомобилей, стал Volvo. С 2020 года компания выпускает машины, которые не могут превысить отметку в 180 километров в час. Представители шведской марки объяснили это необходимостью реализации стратегии по сокращению смертности и получения травм на дорогах, так как превышение скорости является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом. В Volvo уверены, что у водителей «нет реальных причин ехать быстрее 180 километров в час».

Автоновости,Volvo,Ford,
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