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2 часа назад

Новости автомира: в России поднимут госпошлину за тюнинг автомобиля

Российская Газета

Госпошлина за регистрацию тюнинга автомобиля вырастет. Такой законопроект, подготовленный в кабмине, приняла Госдума в первом чтении.

В России поднимут госпошлину за тюнинг автомобиля
Фото: Максим Богодвид / РИА НовостиМаксим Богодвид / РИА Новости

Законопроектом предлагается:

- увеличить с 800 до 1500 руб. размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности;

- установить госпошлину за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства в размере 1000 руб.;

- за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов взимать 1500 рублей;

- за продление срока действия упомянутого свидетельства – брать 1000 руб.

МВД ежегодно выдает 235-240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей, а также свыше 220 тыс. свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Принятие законопроекта обеспечит ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей.

Изменением конструкции автомобиля, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, газобаллонного оборудования.

Автоновости,Госдума,
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