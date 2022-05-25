В России поднимут госпошлину за тюнинг автомобиля

Госпошлина за регистрацию тюнинга автомобиля вырастет. Такой законопроект, подготовленный в кабмине, приняла Госдума в первом чтении.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Максим Богодвид / РИА Новости

Законопроектом предлагается:

- увеличить с 800 до 1500 руб. размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности;

- установить госпошлину за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства в размере 1000 руб.;

- за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов взимать 1500 рублей;

- за продление срока действия упомянутого свидетельства – брать 1000 руб.

МВД ежегодно выдает 235-240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей, а также свыше 220 тыс. свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Принятие законопроекта обеспечит ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей.