В России поднимут госпошлину за тюнинг автомобиля

Госпошлина за регистрацию тюнинга автомобиля вырастет. Такой законопроект, подготовленный в кабмине, приняла Госдума в первом чтении.
Законопроектом предлагается:
- увеличить с 800 до 1500 руб. размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности;
- установить госпошлину за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства в размере 1000 руб.;
- за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов взимать 1500 рублей;
- за продление срока действия упомянутого свидетельства – брать 1000 руб.
МВД ежегодно выдает 235-240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей, а также свыше 220 тыс. свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Принятие законопроекта обеспечит ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей.
Изменением конструкции автомобиля, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, газобаллонного оборудования.