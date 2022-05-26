Nissan и Mitsubishi показали кейкары совместной разработки

Автопроизводители Nissan и Mitsubishi разработали совместный проект кей-кара. Это электрический транспорт, который подходит для эксплуатации в городских условиях. Известно, что машины создавались на совместном предприятии NMKV.

Фото: Nissan Sakura Nissan Sakura

Компании Nissan и Mitsubishi представили новые автомобили в модельном ряду. В линейке Nissan теперь есть кей-кар под названием Sakura, а в линейке Mitsubishi – eK Cross EV. Оба автомобиля были официально представлены на специальном мероприятии, которое проводилось 20 мая.

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В рамках презентации была раскрыта основная информация о транспортных средствах. Так, в оснащении предусматривается полноценная электрическая платформа, которая не предполагает применение ДВС. Поэтому удалось реализовать максимально плотную и рациональную компоновку агрегатов силовой платформы.

У автомобилей ведущими являются колеса передней оси. В комплектации предусматривается электрический мотор MM48, который ранее уже обрел известность. Его использовали в гибридном Nissan Note e-Power 4WD. У Sakura и eK Cross EV силовой агрегат размещается в передней части кузова.

Максимальная производительность силовой установки составляет 47 кВт или 64 л.с. Максимальный крутящий момент достигает 195 Нм. В паре с мотором работает литий-ионная батарея емкостью 20 кВт-ч. Она установлена под полом кузова, что позволило понизить центр тяжести транспортного средства. Как отмечают производители, запас хода на полном заряде составляет 180 км. Этого должно быть достаточно, так как большая часть владельцев кей-каров в сутки проезжает не более 50 км.

Mitsubishi eK Cross EV

Салоны автомобилей отличаются по оформлению. У Sakura предусмотрен более угловатый дизайн, а у eK Cross EV - плавный и “дружелюбный”.

Nissan

Mitsubishi

Что касается габаритов кузова, длина составляет 206.5 см, ширина 134 см, а высота 127 см. Снаряженная масса транспортных средств равна 1060 – 1080 кг, в зависимости от выбранного исполнения. Отмечается, что на 1 км расходуется 124 Вт-ч энергии. Как отмечают производители, продажи автомобилей в Японии будут запущены уже этим летом. Сейчас модели доступны для предварительного заказа. Стоимость Nissan Sakura составляет 2 333 000 иен или 1 130 000 рублей, а eK Cross EV – 2 398 000 иен или 1 163 000 рублей.

Напомним, что в классе кей-каров представлены автомобили с длиной кузова и шириной не более 340 и 148 см соответственно. Кроме того, в конструкции у них предусматривается двигатель мощность не более 64 л.с.