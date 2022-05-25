Peugeot 208 получил мотор Fiat

Месяц назад стало известно, что Fiat поделится с Peugeot своими моторами, так как обе марки входят в концерн Stellantis. Теперь же это подтвердилось: в Аргентине запустили производство модели Peugeot 208 с итальянским двигателем серии Firefly — это трехцилиндровый мотор объемом 1,0 литра, который развивает 75 лошадиных сил и сочетается с «фиатовской» пятиступенчатой механической коробкой передач. Такие агрегаты собирают в Бразилии.

Фото: © Peugeot © Peugeot

Предполагалось, что Peugeot 208 перейдет на двигатели Fiat с рестайлингом, запланированным на следующий год. Однако в компании решили иначе и не стали дожидаться планового обновления — итальянские моторы Firefly начали устанавливать на актуальный 208-й аргентинской сборки. Эта версия модели будет продаваться на всех рынках Южной Америки: пока известны только цены для Бразилии, где такой автомобиль можно купить за 15,1 тысячи долларов (почти 846 тысяч рублей по нынешнему курсу).

До появления версии с агрегатом Fiat французский хэтчбек предлагался со 115-сильным «атмосферником» 1.6 семейства EC5 местной сборки, а также импортным двигателем PureTech объемом 1,2 литра, который выдает 82 либо 130 лошадиных сил.

Помимо литрового «тройки» Fiat, Peugeot прочат четырехцилиндровый «атмосферник» объемом 1,3 литра на 109 лошадиных сил, который знаком по моделям Argo, Cronos и Pulse.

Peugeot 208 для европейского рынка нововведения не затронут.