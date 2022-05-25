Почему в Болгарии начали воровать номера с машин украинцев

Жители Болгарии стали снимать с автомобилей украинских беженцев номера, чтобы пользоваться бесплатной парковкой. Об этом сообщает mk.ru.
«У владельцев машин постоянно воруют номера. Люди поначалу не понимали, с чем это связано. Оказывается, автомобилям с украинскими номерами разрешили парковаться бесплатно. Болгары снимают украинские номера, чтобы ставить на свою машину и не платить за паркинг. Потом выкидывают номера», - заявила изданию Светлана, которая перебралась в Болгарию из Харькова.
По словам беженки, украинцам, у которых украли номера с автомобилей приходится заказывать дубликаты с Украины, так как полиция в ситуацию не вмешивается.
Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады Украины разработали законопроект, предусматривающий конфискацию автомобиля за нетрезвое вождение. Машины планируется передавать на нужды вооруженных сил Украины.