Почему в Болгарии начали воровать номера с машин украинцев

«У владельцев машин постоянно воруют номера. Люди поначалу не понимали, с чем это связано. Оказывается, автомобилям с украинскими номерами разрешили парковаться бесплатно. Болгары снимают украинские номера, чтобы ставить на свою машину и не платить за паркинг. Потом выкидывают номера», - заявила изданию Светлана, которая перебралась в Болгарию из Харькова.