Энтузиасты нарисовали УАЗ в стиле Aurus Senat

После того как российский рынок покинула компания Renault, Россия начала искать варианты выхода из ситуации. Появилась информация о возрождении марки «Москвич», также ходят разговоры о выпуске легковых автомобилей под маркой КаМАЗ. Изание Таранстас Ньюс сообщает, что появились первые изображения возможного седана от компании «УАЗ».
Авторы рендеров решили, что новинке пойдёт стилистика российского представительского автомобиля Aurus Senat. Потенциальная новинка будет меньше. Но в тех же брутальных формах. Передняя часть обещает быть в стиле внедорожника УАЗ «Хантер» c узнаваемой решеткой радиатора. Фары — тоже круглые, но современные, светодиодные.
А вот сзади авто будет напоминать седан Aurus Senat. Вероятно, что и некторые технические решения люксового авто появятся в новинке. Дело в том, что УАЗ входит в состав компании «Соллерс Авто», которая является партнером по производству автомобилей Aurus.