Энтузиасты нарисовали УАЗ в стиле Aurus Senat

После того как российский рынок покинула компания Renault, Россия начала искать варианты выхода из ситуации. Появилась информация о возрождении марки «Москвич», также ходят разговоры о выпуске легковых автомобилей под маркой КаМАЗ. Изание Таранстас Ньюс сообщает, что появились первые изображения возможного седана от компании «УАЗ».

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Авторы рендеров решили, что новинке пойдёт стилистика российского представительского автомобиля Aurus Senat. Потенциальная новинка будет меньше. Но в тех же брутальных формах. Передняя часть обещает быть в стиле внедорожника УАЗ «Хантер» c узнаваемой решеткой радиатора. Фары — тоже круглые, но современные, светодиодные.

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