Классическая "семерка" от АвтоВАЗа набирает популярность

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50 минут назад

Lada 2107 — лидер рейтинга С-сегмента на рынке авто с пробегом

"Автостат Инфо"

По данным статистики «Автостат Инфо», перепродажи автомобилей С-сегмента в апреле 2022 года сократились в годовом сравнении на 21,8% с 124 114 до 97 071 ед. За период первых четырех месяцев текущего года в России было перепродано 383 667 машин С-сегмента, почти на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (399 096 ед.).

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Фото: Автостат ИнфоАвтостат Инфо

Самый продаваемый в России б/у автомобиль С-сегмента — Lada 2107, перепродажи которого в апреле 2022 года упали в годовом сравнении на 4% с 10 721 до 10 297 ед. На второе место в этом рейтинге вышел Ford Focus, который показал в тот же период 40-процентный спад перепродаж с 12 623 до 7325 авто. Третим в этом списке стал Lada 2107 с результатом 6619 перепроданных машин, что на 2,7% меньше количества, перепроданного годом ранее — 6804 авто. В топ-5 автомобилей С-сегмента рынка авто с пробегом вошли Toyota Corolla и Lada 2172 Priora. В отчетный период перепродажи Toyota Corolla увеличились на 15,6% с 5525 до 6386 ед., а количество перепроданных Lada 2172 Priora снизилось на 28% с 5369 до 3850 машин.

Топ-10 моделей С-сегмента, лидирующих по перепродажам в России в апреле 2022 года, дополнили: Daewoo Nexia — 3759 машин (-11,6%), Opel Astra — 3616 авто (-42%), Skoda Octavia — 3526 ед. (-38%), а также Lada 2106 — 3501 шт. (+3%) и Mitsubishi Lancer — 3035 автомобилей (-35%).

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