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1 час назад

Новости автомира: немецкий производитель автопроводки избавляется от своих заводов на Украине

Газета.Ru

Ведущий немецкий поставщик электроники Leoni продает свой бизнес по производству автомобильных электрокабелей азиатской компании Stark Corporation. Об этом говорится в официальном сообщении фирмы.

Немецкий поставщик электроники избавляется от заводов на Украине
Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru»Алина Распопова/«Газета.Ru»

«Принимая это решение, мы укрепляем наши позиции на мировом рынке, а также продолжаем продвигать нашу стратегию, направленную на развитие бизнеса, связанного с выпуском электронных компонентов», — заявил генеральный директор Leoni Альдо Кампер.

К Stark Corporation отойдут два украинских завода Leoni по производству электрокабелей. Они прекратили работу после начала специальной военной операции. Позже оба предприятия возобновили выпуск продукции. На заводах трудятся около 7 тыс. сотрудников.

В I квартале 2022 года продажи Leoni упали на 6,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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