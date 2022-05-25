Немецкий поставщик электроники избавляется от заводов на Украине

Ведущий немецкий поставщик электроники Leoni продает свой бизнес по производству автомобильных электрокабелей азиатской компании Stark Corporation. Об этом говорится в официальном сообщении фирмы.

Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru» Алина Распопова/«Газета.Ru»

«Принимая это решение, мы укрепляем наши позиции на мировом рынке, а также продолжаем продвигать нашу стратегию, направленную на развитие бизнеса, связанного с выпуском электронных компонентов», — заявил генеральный директор Leoni Альдо Кампер.

К Stark Corporation отойдут два украинских завода Leoni по производству электрокабелей. Они прекратили работу после начала специальной военной операции. Позже оба предприятия возобновили выпуск продукции. На заводах трудятся около 7 тыс. сотрудников.