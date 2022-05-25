Стоимость автомобилей в России оказалась самой высокой в мире

Стоимость новых автомобилей в России оказалась самой высокой в мире, несмотря на укрепление курса рубля по отношению к мировым валютам. Об этом сообщает AutoNews.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Михаил Воскресенский / РИА Новости

Это обусловлено тем, что продавцы не торопятся пересматривать цены в сторону их снижения. Портал сравнил стоимость одних и тех же моделей автомобилей в России других странах, выбрав популярные модели в схожих комплектациях.

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Hyundai Solaris (Hyundai Accent в других странах) - одна из самых популярных иномарок в России, стоимость которой составляет минимум 1,408 млн рублей, или 24 714 долларов по курсу. В США цена стартует от 948 тысяч рублей, или 16 645 долларов за модель 2020 года, а также 877 тысяч рублей, или 15 395 долларов за версию 2021 года. В Китае минимальная цена - 633 тысячи рублей, или 11 117 долларов.

Стоимость Renault Duster в России составляет 1 618 000 рублей, или 27 484 евро. В Европе цена автомобиля под брендом Dacia составляет не менее 900 тысяч рублей, или 15 300 евро. В Бразилии стоимость составляет от 1,22 млн рублей, или 20,730 евро.

Цена модели Nissan Qashqai в России составляет 2,337 млн рублей, или 39 697 евро, в Германии она продается по цене от 24 831 евро, а в США – от 24 760 долларов, или 23 077 евро.

Стоимость Mazda CX-5 в России составляет 2,645 млн рублей, или 44 929 евро. Его цена начинается от 29 590 евро в Германии и от 32 200 евро - во Франции. В США стоимость начинается от 26 250 долларов, или 24 466 евро.

Volkswagen Tiguan в России можно купить минимум за 3,375 млн рублей, или 57 329 евро. В Германии стоимость начинается от 30 625 евро, а в США - от 26 490 долларов

Toyota RAV4 в России стоит минимум 2,671 млн рублей, или 45 371 евро. В ФРГ этот автомобиль в гибридном исполнении стоит минимум 36 190 евро, в Бельгии — 37 700 евро, а в США — 26 975 долларов.