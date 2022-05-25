Названа цена самого дорогого премиального китайского кроссовера

Компания BYD анонсировала запуск нового суббренда Xingkong (переводится как «звездное небо»), под которым на китайском рынке будут продаваться роскошные кроссоверы. По информации издания CarNewsChina.com, модели Xingkong станут самыми дорогими не только в линейке BYD, но среди всех машин, представленных в стране — от 800 тысяч до 1,5 млн юаней или 6,7-12,6 млн рублей по текущему курсу.

Фото: ТАСС ТАСС

Известно, что логотип Xingkong рассекретят в третьем квартале 2022 года, а первую модель представят ближе к концу года. Пока остается довольствоваться лишь «шпионскими» фотографиями авто, который представляет из себя тестовый муляж с временным кузовом — его испытывают на обычных дорогах.

Напомним, что в последние годы в Китае появляется все больше премиальных суббрендов. Сейчас в КНР существует подбренд Jihu у BAIC, Dongfeng запустил марки Lantu, Changan обзавелись Avita, Great Wall - Salon, а Geely - Zeekr.