BMW показала самый быстрый серийный автомобиль

Компания BMW показала свой самый быстрый серийный автомобиль. Модель BMW M4 CSL прошла доработку, скинула вес и прибавила динамичности.

Фото: BMW BMW

Автопроизводитель BMW известен выпуском одних из самых быстрых машин. Недавно компания продемонстрировала свой самый динамичный серийный авто, который вышел на трассу Нюрбургринг. Речь идет о модели BMW M4 CSL. Данное купе построено для трека, а его конструкция разработана таким образом, чтобы достичь максимального снижения веса.

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Производитель BMW наконец показал модель M4 CSL. Это облегченная версия модельного ряда M3/M4. Чтобы присвоить автомобилю индекс “CSL”, специалисты компании работали над конструкцией - убрали лишние кресла, отделку крыши, заменили капот и крышку багажного отделения на карбоновые панели. В оснащении предусматривается тот же турбированный мотор, но его производительность выросла на 40 л.с. В результате теперь она составляет 543 л.с. Привод только задний, так как в конструкции нет места для более сложной системы.

BMW

Механическую коробку передач нельзя получить даже за дополнительную плату. Покупатели смогут пользоваться только автоматической КПП, которая разрабатывалась индивидуально для M3/M4. Все модернизации и обновления привели к созданию автомобиля, который успешно проехал круг на Нюрбургринге всего за 7:20,2. Отмечается, что разгоняться с места до 100 км/час данный автомобиль способен всего за 3.8 секунды. Это на 0.4 секунды быстрее, чем M4 Competition xDrive. Максимальная скорость автомобиля составляет 307 км/час.

BMW

Любая модель с шильдиком CSL предполагает снижение веса конструкции. Специалисты компании убрали задние кресла и заменили передние на карбоновые ковши. В результате ушло 24 кг. Есть ряд других доработок - карбон-керамические тормоза, кованые диски, легкие пружины и стойки. Кроме того, в автомобиле уменьшили звукоизоляцию. В общей сложности вес сократился на 109 кг. На данный момент купе весит 1651 кг.