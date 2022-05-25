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1 час назад

Новости автомира: электрический Mercedes G-Class показал "режим танка" с разворотом на месте

Российская Газета

Под конец прошлой недели компания Mercedes провела пресс-конференцию, в ходе которой раскрыла свои планы по развитию модельной линейки: основная ставка делается на роскошь, а модели уровня Entry Level, то есть те, относящиеся к "точке входа" в семью бренда, сокращаются. В топовую категорию моделей Mercedes, безусловно, входит G-Class, у которого в скором времени будет две семьи.

Электрический Mercedes G-Class показал "режим танка"
Фото: youtube.comyoutube.com

В рамках презентации был опубликован короткий видеоролик с EQG - электрическим G-Class, он относится к семейству электрокаров EQ. Обычный "Гелик" продолжит своё существование, так как является одной из икон немецкого бренда.

В видео EQG показан так называемый "Tank Mode" ("режим танка"), в котором внедорожник разворачивается на месте. Это возможно благодаря тому, что каждое колесо вращает электромотор. "Режим танка" не является ноу-хау, так как ещё в 2019 году Rivian демонстрировал аналогичную функцию на прототипе пикапа R1T. Правда, стоит оговориться, что внедрить её на серийную модель пока так и не получилось, поэтому EQG может стать пионером.

На данный момент также известно, что EQG будет иметь неразрезной мост сзади, независимую переднюю подвеску и новый тип аккумуляторов с кремниевым анодом вместо графитового - это позволит увеличить плотность энергии и "значительно" повысит запас хода.

Прототип Mercedes EQG был представлен осенью 2021 года. Серийная версия может выйти на рынок в 2024 году.

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