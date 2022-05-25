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50 минут назад

Новости автомира: Volkswagen предупредил, что в 2022 году не приступит к работе в России

Газета.Ru

Компания Volkswagen не планирует в ближайшее время возобновлять производство в России. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на письмо, адресованное российским дилерам марки.

Volkswagen не приступит к работе в России в 2022 году
Фото: VolkswagenVolkswagen

«В связи с высоким общим уровнем неопределенности мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год», — говорится в письме.

Между тем, по данным издания, о закрытии площадок в Нижнем Новгороде или Калуге речи пока не идет.

При этом в компании подчеркнули, что время ожидания гарантийного ремонта может увеличиться. Но при этом компания продолжает поставки российским дилерам запчастей.

В начале марта Volkswagen объявил о приостановке выпуска машин в Калуге и Нижнем Новгороде, а также о прекращении поставок машин в Россию. Во время простоя сотрудникам предприятий выплачивается денежная компенсация в размере 2/3 от зарплаты.

Ранее сообщалось, что ведущий немецкий поставщик электроники Leoni продает свой бизнес по производству автомобильных электрокабелей азиатской компании Stark Corporation.

Автоновости,Volkswagen,
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