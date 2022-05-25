Volkswagen не приступит к работе в России в 2022 году

Компания Volkswagen не планирует в ближайшее время возобновлять производство в России. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на письмо, адресованное российским дилерам марки.

Фото: Volkswagen Volkswagen

«В связи с высоким общим уровнем неопределенности мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год», — говорится в письме.

Между тем, по данным издания, о закрытии площадок в Нижнем Новгороде или Калуге речи пока не идет.

При этом в компании подчеркнули, что время ожидания гарантийного ремонта может увеличиться. Но при этом компания продолжает поставки российским дилерам запчастей.

В начале марта Volkswagen объявил о приостановке выпуска машин в Калуге и Нижнем Новгороде, а также о прекращении поставок машин в Россию. Во время простоя сотрудникам предприятий выплачивается денежная компенсация в размере 2/3 от зарплаты.