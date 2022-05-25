Ford обязали выплатить клиентам компенсацию за нечестную рекламу

Компания Ford согласилась с требованием суда выплатить компенсацию клиентам, которые были введены в заблуждение рекламной кампанией с недостоверными данными по расходу топлива и грузоподъёмности.

Фото: Ford Ford

Исполняющий обязанности генерального прокурора Нью-Джерси Мэтью Платкин рассказал подробности дела. Ford многие годы убеждал клиентов в своих рекламных роликах, что их гибриды превосходят конкурентов по расходу топлива и расстоянию, которое можно проехать на одной заправке, а также утверждал, что стиль вождения никак не повлияет на расход топлива. Кампания Ford называлась "Гибридные игры", в части роликов которой C-Max Hybrid побеждал Toyota Prius.

В ходе расследования по грузоподъёмности выяснилось, что Ford использовал некорректную методологию измерения, чтобы добиться "лучших в своём классе показателей". Так, при замерах из автомобилей извлекались штатные элементы, такие как запасное колесо, домкрат, части центральной консоли. Сэкономленных таким образом килограммов вполне хватило, чтобы пикапы серии Ford Super Duty были признаны самыми выносливыми в своём классе, сказал Мэтью Платкин.