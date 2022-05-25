В Москве впервые осудили водителя по статье о повторном нарушении ПДД

Осужденным оказался 22-летний мужчина. В 2019 году он выехал на встречную полосу, за что получил штраф, который не оплатил. В 2020 году он опять выехал на встречку и уже был лишен водительских прав. В этом году водитель опять попался на выезде на встречную полосу.