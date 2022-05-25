В Москве впервые осудили водителя по статье о повторном нарушении ПДД

Московский суд впервые вынес приговор по статье о водителях, нарушивших правила дорожного движения повторно. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«19 февраля 2022 года, управляя автомашиной марки «Хендэ ELANTRA», на улице Большая Никитская совершил обгон пассажирского автобуса, вновь выехав на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, с пересечением сплошной разметки белого цвета», – говорится в сообщении.
Осужденным оказался 22-летний мужчина. В 2019 году он выехал на встречную полосу, за что получил штраф, который не оплатил. В 2020 году он опять выехал на встречку и уже был лишен водительских прав. В этом году водитель опять попался на выезде на встречную полосу.
Решением Пресненского районного суда нарушитель оштрафован на сумму в 200 тысяч рублей, а также лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.