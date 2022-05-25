Volkswagen раскрыл планы по производству в РФ на 2022 год

Volkswagen не возобновит свое производство в России в ближайшее время и не будет планировать его на 2022 год. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на письмо, которое компания направила российским дилерам.

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«В связи с высоким общим уровнем неопределенности мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год», - подчеркивается в письме.

Также в Volkswagen предупредили, что из-за санкций против России, нарушения логистических цепочек и проблемы с поставками увеличатся сроки гарантийного ремонта.

В компании заявили, что «может быть ограничена доступность» некоторых запчастей, но в целом Volkswagen продолжит поставки запчастей российским дилерам.

После начала украинского кризиса свою работу в России приостановили Ford, Hyundai, BMW.

Концерн General Motors принял решение приостановить экспорт автомобилей в РФ и новые оптовые продажи дилерам. Прекратились поставки автомобилей Jaguar Land Rover, Volvo и Volkswagen.