Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
14 минут назад

Новости автомира: Volkswagen раскрыл планы по производству в РФ на 2022 год

Мария Иванова

Volkswagen не возобновит свое производство в России в ближайшее время и не будет планировать его на 2022 год. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на письмо, которое компания направила российским дилерам.

Volkswagen раскрыл планы по производству в РФ на 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с высоким общим уровнем неопределенности мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год», - подчеркивается в письме.

Также в Volkswagen предупредили, что из-за санкций против России, нарушения логистических цепочек и проблемы с поставками увеличатся сроки гарантийного ремонта.

В компании заявили, что «может быть ограничена доступность» некоторых запчастей, но в целом Volkswagen продолжит поставки запчастей российским дилерам.

После начала украинского кризиса свою работу в России приостановили Ford, Hyundai, BMW.

Концерн General Motors принял решение приостановить экспорт автомобилей в РФ и новые оптовые продажи дилерам. Прекратились поставки автомобилей Jaguar Land Rover, Volvo и Volkswagen.

3 марта Volkswagen объявил о приостановке выпуска машин на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде. Работникам предприятий выплачивают компенсацию в размере 2/3 от зарплаты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители