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1 час назад

UAZ Patriot с мотором ЗМЗ оценили не хуже Toyota Land Cruiser

Motor.ru

Гонщики заводской команда УАЗа Вадим Новиков и Михаил Кутинов считают, что внедорожник UAZ Patriot со стандартным бензиновым мотором ЗМЗ ничуть не уступает по характеристикам японскому внедорожнику Toyota Land Cruiser. По их мнению, российский агрегат ЗМЗ-409 в эксплуатации показывает себя как «практически великолепный», а главным преимуществом перед японским двигателем они назвали более низкий расход топлива.

Гонщики: UAZ Patriot не хуже Toyota Land Cruiser
Фото: Motor.ruMotor.ru

Гонщики заметили, что российский УАЗ Патриот по размерам почти такой же, как Toyota Land Cruiser, но расход топлива у первого составляет примерно 15 литров на 100 километров пробега, а у японского внедорожника — около 25 литров.

Посмотрите на брутальный УАЗ «Патриот», который продают по цене Land Cruiser Prado

«Причем у импортного и мотор в два раза больше, и ест он почти в два раза больше. Только на наш кто-то жалуется, а на тот почему-то не жалуются», — добавили спортсмены.

В эксплуатации, по мнению гонщиков, мотор ЗМЗ-409 показывает себя как «практически великолепный». Они отметили, что двигатель выдерживает больше количество нагрузок и «никогда не подводил». На грунтовом покрытии Patriot с таким двигателем может составить конкуренцию Toyota Land Cruiser.

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У отечественного внедорожника есть поклонники не только в России — в конце 2021 года модель дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе, где произвела настоящий фурор. Всего за 24 часа импортер «Патриота» в Америке собрал заказов на 3,8 миллиона долларов.

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