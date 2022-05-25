Гонщики: UAZ Patriot не хуже Toyota Land Cruiser

Гонщики заводской команда УАЗа Вадим Новиков и Михаил Кутинов считают, что внедорожник UAZ Patriot со стандартным бензиновым мотором ЗМЗ ничуть не уступает по характеристикам японскому внедорожнику Toyota Land Cruiser. По их мнению, российский агрегат ЗМЗ-409 в эксплуатации показывает себя как «практически великолепный», а главным преимуществом перед японским двигателем они назвали более низкий расход топлива.

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Гонщики заметили, что российский УАЗ Патриот по размерам почти такой же, как Toyota Land Cruiser, но расход топлива у первого составляет примерно 15 литров на 100 километров пробега, а у японского внедорожника — около 25 литров.

«Причем у импортного и мотор в два раза больше, и ест он почти в два раза больше. Только на наш кто-то жалуется, а на тот почему-то не жалуются», — добавили спортсмены.

В эксплуатации, по мнению гонщиков, мотор ЗМЗ-409 показывает себя как «практически великолепный». Они отметили, что двигатель выдерживает больше количество нагрузок и «никогда не подводил». На грунтовом покрытии Patriot с таким двигателем может составить конкуренцию Toyota Land Cruiser.