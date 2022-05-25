В России появился новый китайский кроссовер с турбомотором

У российских дилеров начали появляться первые экземпляры кроссовера JAC S4, известного в Китае под индексом X4. «Живыми» фотографиями китайского вседорожника поделился в соцсетях один из московских дилерских центров с подписью «скоро выход нового кроссовера». Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на представителей JAC, до рыночного дебюта новинки действительно осталось недолго: модель поступит в продажу в России летом.

Фото: motor.ru motor.ru

Судя по всему, к дилеру доставили один из экземпляров JAC S4, которые приехали в Россию для сертификации в начале года. Ожидалось, что кроссоверы на наш рынок будут поставлять с завода «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, однако в феврале модель получила новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). В нем указан уже китайский изготовитель — Anhui Jianghuai Automobile Group.

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Характеристики автомобилей в обоих сертификационных документах одинаковые. S4 россиянам предложат с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 109 сил (150 Нм крутящего момента), а альтернативой ему станет 1,5-литровый наддувный мотор на 136 сил (200 Нм). Судя по бейджику Turbo на крыле, автомобиль на фотографиях оснащен более мощным вариантом.

Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Турбомотор также сочетается с вариатором Punch, однако автомобиль у дилера укомплектован «механикой». Привод — только передний.

Цены и комплектации S4 для России JAC раскроет ближе к старту продаж. В Китае модель предлагают в трех уровнях исполнения, а версия с турбомотором и механической коробкой передач там является стартовой и оценивается в 89,8 тысячи юаней — около 780 тысяч рублей. За «топовый» вариант просят 118,8 тысячи юаней или порядка 1,03 млн рублей.