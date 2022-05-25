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26 минут назад

Новости автомира: Все модели Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 отозваны в США из-за критической поломки

ПроКроссовер.ру

Hyundai-Kia и NHTSA объединили усилия, чтобы вернуть всю производственную партию своих моделей Ioniq 5 и EV6: программная ошибка в режиме парковки может привести к тому, что автомобили будут скатываться со склонов и падать. По версии следствия, включение режима парковки в электронной системе автомобиля не гарантировало его неподвижности. Случайные скачки напряжения в системе могут привести к самопроизвольному отключению блокировки стояночного тормоза. Выпущено обновление программного обеспечения, устраняющее проблему.

Hyundai массово отзывает автомобили
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Кампания касается около 10 700 Ioniq 5 и более 9 000 единиц Kia EV6, проданных в Соединенных Штатах — затронуты все автомобили. Представители обеих марок утверждают, что инцидентов, связанных с этим делом, в Северной Америке не поступало, но в Южной Корее зарегистрировано не менее четырех. До тех пор, пока они не смогут доставить свои автомобили к дилерам для исправления программного обеспечения, владельцам настоятельно рекомендуется всегда включать стояночный тормоз при парковке и избегать оставлять автомобили на неровной поверхности.

Все затронутые транспортные средства, которые будут отправлены в ближайшее время, уже обновлены на заводе, поэтому никаких дополнительных действий не требуется. Для тех, которые произведены, но еще не отправлены, программное обеспечение будет обновлено вручную. В отчете говорится, что могут быть и другие автомобили Genesis, работающие на аналогичном оборудовании и программном обеспечении; они также будут проверены и исправлены по мере необходимости.

Автоновости,Hyundai,Kia,
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