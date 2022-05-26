В России могут ужесточить наказание за вождение без прав

Документом предусматривается увеличить административное наказание для лиц, лишенных водительских прав и повторно севших за руль. Их предлагается штрафовать на сумму в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также согласно поправкам, при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выезде на встречную полосу или превышении скорости наступит уголовная ответственность. При этом отягчающим обстоятельством станет нарушение правил движения, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.

Кроме того, проект закона предполагает конфискацию автомобиля у злостных нарушителей, если водитель многократно попадался за рулем машины после лишения прав. Данная мера будет применяться тогда, когда водитель третий раз создает опасность на дороге, третий раз за год выезжает на встречку или в третий же раз за год превышает скорость более чем на 60 км/ч к разрешенной или управляет автомобилем в состоянии опьянения и ранее уже получал административное наказание за езду в нетрезвом виде.