Renault оценил затраты на возвращение в Россию

На ежегодном собрании акционеров Renault Group гендиректор и президент французской марки Жан-Доминик Сенар заявил, что затраты на уход и на возвращение марки в Россию соразмерны. Он добавил, что решение покинуть российский рынок было «смелым», но «тяжело далось сотрудникам», и подчеркнул, что Renault «следит за развитием событий и, принимая решение о возвращении, будет руководствоваться текущей ситуацией».

Фото: Renault на заводе «Автофрамос»© Renault Renault на заводе «Автофрамос»© Renault

Renault поставила бизнес в России на паузу в марте 2022 года, после начала «спецоперации» на территории Украины. Тогда в простой ушел завод «Рено Россия» в Москве (там собирали Duster, Kaptur и Arkana). Затем появилась информация, что французская группа избавится от своих российских активов, включая столичное предприятие и долю в АвтоВАЗе.

Это подтвердилось уже в середине мая: доля Группы Renault в АвтоВАЗе (67,69 процента акций) была передана ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» встал на баланс города. Сообщалось, что Renault сохранит за собой право выкупа своих акций обратно в течение шести лет.

Говоря о потерях от ухода из России и о стоимости возвращения, глава Renault заявил, что это «совсем не так много», при этом точную сумму не назвал. Сенар также отметил, что французская компания намеревалась покинуть рынок так, «чтобы осталась возможность вернуться при изменении ситуации».