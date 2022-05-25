Россия вошла в рейтинг стран с самыми высокими ценами на автомобили — к такому выводу пришло подразделение Autonews, когда подсчитало и сравнило стоимость самых популярных моделей. К примеру, седан Hyundai Solaris, который стал самым покупаемым авто в стране, обойдётся россиянину в 1,4 миллиона рублей, или в $24 714. В США такая же модель будет стоить $16 645, а в Китае (под брендом Verna) — $11 117.

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На втором месте по популярности — Renault Duster. В России его можно купить за $29 302. При этом в Бразилии его рекомендованная цена составляет $22 101, а в Румынии (Dacia) она меньше почти в два раза — $16 312.

Nissan Qashqai в апреле стал самой продаваемой в России моделью среди «японцев». Официальные дилеры продают его россиянам за $42 323, а вот жители Германии могут приобрести его за $26 473. В США японская иномарка (Rogue Sport) обойдётся в $24 760. Похожий разброс в стоимости заметен и с моделями Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

В исследовании отмечено, что журналисты сравнивали рекомендуемые цены официальных дилеров и ориентировались на похожие модели, если авто в нужной комплектации или с такими же параметрами не поставлялось на рынок указанной страны.

Такой парадокс произошёл из-за скачков валюты по отношению к рублю в феврале и марте 2022 года. Представители автоконцернов в России закупали машины по нестабильным ценам и теперь не планируют их понижать, хоть рубль и заметно укрепился. Как Центробанк РФ установил на 26 мая, курс доллара будет равняться 56,29 рубля, а евро — 57,92.