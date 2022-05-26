Над седанами Hyundai и Kia в США нависла угроза

Hyundai и Kia могут снять с производства три модели для американского рынка: нынешнее поколение станет последним для Sonata (причем не только в США, но в других странах), а также для K5 и Stinger. О скорой отставке Sonata сообщалось еще в середине мая, слухи о Stinger ходят с прошлого года, а вот о K5 прежде не упоминалось. Американские журналисты сделали такой вывод на основании того, что K5 унифицирована с Sonata, и если снимать с производства, то обе эти модели.

Фото: © Kia © Kia

Впрочем, пока не все так однозначно. В разговоре с Automotive News представитель Hyundai заявил, что «Sonata остается и будет оставаться важной частью продуктовой линейки марки», а значит и судьба Kia K5 пока не решена. Что же касается Stinger, то его могут снять с конвейера до конца 2022 года, хотя и это официально пока не подтверждено.

Слухи о том, что в Kia недовольны продажами спортивного лифтбека, который продается в том числе и в России, ходят с 2019 года. Не помог и недавний рестайлинг — в компании до последнего обсуждали целесообразность разработки преемника модели. Ранее появилась инсайдерская информация, что Kia предупредила поставщиков завода в Южной Корее о завершении производства Stinger во второй половине 2022 года. Таким образом, если эти слухи подтвердятся, то лифтбек исчезнет не только с домашнего и американского рынков, но и из российской линейки Kia.

Информация об отставке K5 пока выглядит сомнительно, так как как этот седан по-прежнему востребован в США: например, за прошлый год в стране реализовали более 92,3 тысячи экземпляров модели. Да и в Южной Корее K5 популярнее той же Sonata.