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44 минуты назад

Новости автомира: в России подешевел один вид автомобилей

Lenta.ru

В России снизилась цена на один вид автомобилей — подержанные и новые электрокары. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Авто.ру», доклад есть в распоряжении «Ленты.ру».

В России подешевели электрокары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мае 2022 года средняя стоимость электрокаров на вторичном рынке снизилась на 17 процентов по сравнению с мартом и составила 4,4 миллиона рублей. При этом предложений с такими машинами стало больше на 35 процентов относительно начала года и на 18 процентов относительно апреля. Участники рынка считают, что рост предложения продолжится.

На первичном рынке цены на электрокары так же снизились. По сравнению с мартом в мае новые электрические автомобили подешевели на 11 процентов, в среднем до 13,3 миллиона рублей. В то же время объем предложений такого транспорта снизился на 32 процента относительно начала года из-за приостановки поставок.

По сравнению с началом года россияне стали на 40 процентов реже интересоваться подержанными электрокарами. Эксперты предполагают, что причиной стал рост цен на комплектующие и возможная нехватка запчастей. Вместе с тем спрос на новые электрические автомобиле в мае держится на уровне января. Наиболее часто покупатели выбирают модели Tesla Model 3, Tesla Model Y, Porsche Taycan и Nissan Leaf.

В апреле производитель сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей Edison Technologies открыл первый в России сервис, переводящий обычные машины на электродвигатели. Процесс состоит из установки такого двигателя, подключения системы BMS (Battery Management System — системы управления батареи), установки батарей и настройки транспорта.

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