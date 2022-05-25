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57 минут назад

Новости автомира: в Херсонской и Запорожской областях переводят машины на номера РФ

ТАСС

Органы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД формируют на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом в среду в эфире телеканала "Херсон и Запорожье 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым 24", сообщил атаман Запорожской области Сергей Юрченко

В Херсонской и Запорожской областях переводят машины на номера РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас формируются органы МРЭО, где разрабатываются уже настоящие номера, которые будут работать на благо жителей Запорожской, Херсонской [областей] и других освобожденных городов, районов и областей", - сказал он.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.

Автоновости,Сергей Юрченко,Владимир Путин,Минобороны России,ГИБДД,
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