Биржевые цены на бензин в РФ упали до двухлетнего минимума

Биржевые цены на бензин в России упали до минимальных значений за два года. Так, цена АИ-92 упал ниже 36,8 тысяч рублей за тонну. О ситуации на рынке нефтепродуктов рассказали «Известия», со ссылкой на СПбМТСБ .

«Биржевая цена на бензин марки „Регуляр-92“ в европейской части России на торгах в среду снизилась на 0,5% и опустилась ниже отметки в 36,8 тыс. рублей за тонну впервые с апреля 2020 года», — это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), пишут «Известия».

Там отметили, что цены на бензин самых популярных марок АИ-92 и АИ-95 энергично пошли на снижение еще в феврале из-за санкционных ограничений на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Поэтому производители вынужденно направляют допобъемы на переработку, а затем реализовывают на внутреннем рынке.

«С другой стороны, спрос также падает. По данным „Петролеум Трейдинг“, реализация топлива на АЗС снижается примерно на 15% в литрах, а в Москве — на 25% и более по сравнению с 2021 годом. », — отмечает Максим Дьяченко из «Петролеум Трейдинг». Он считает, что избыток предложения, стимулирование предложения на фоне слабого спроса приводят к падению цен в оптовом сегменте.

Из-за вынужденной спецоперации на Украине страны Евросоюза и другие государства, такие как США, Канада и Япония ввели против Росси жесткие санкции. В шестом пакете ограничений шла речь о запрете на энергоносители из РФ — нефть и газ. Однако санкции так и не были приняты, так как часть государств не согласилась с такими условиями,, а в Евросоюзе для вступления в силу подобных документов необходимо получить одобрение всех представителей государств. При этом антироссийские санкции в первую очередь ударили не по России, а по экономике Европы и США. Восток Германии также может столкнуться с проблемами из-за бензина. Стране грозит дефицит топлива из-за эмбарго на российскую нефть.