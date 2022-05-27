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53 минуты назад

Новости автомира: Новый перечень неисправностей авто приняли в МВД

Deita.ruиещё 1

Министерство внутренних дел разработало и внесло в правительство новый перечень неисправностей автомобиля, при которых запрещена эксплуатация. Подробнее пишет ИА DEITA.RU.

Новый перечень неисправностей авто приняли в МВД
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В новом документе отсутствуют такие пункты как обязательное наличие аптечки и огнетушителя, а также других предметов, которым должен быть оснащен на сегодняшний день любое авто в России. Другие же пункты неисправностей расписаны до мельчайших подробностей, и не просто так.

Как отметили в издании "РГ", в распоряжении которого и оказался данный документ, все дело в том, что ранее публиковались материалы о том, что сотрудники ГИБДД вj время несения службы определяют неисправности автомобилей "на глазок". Госавтоинспекция опровергала информацию и тем не менее решила уточнить весь список.

Стоит отметить, что внесение изменений в постановление, устанавливающие ПДД, невозможно. Тем не менее, по заверениям "РГ", в правительстве была достигнута договоренность и поправки в документ все же будут внесены.

В комментарии изданию некоторые эксперты усомнились в грамотном подходе при разработке столь подробного и исчерпывающего списка. К примеру, эксперт Дмитрий Попов, остановился на таком нарушении эксплуатационных характеристик, как установление предметов на лобовом стекле, которые мешают обзорности. Видеорегистратор относится к таким "помехам" если он установлен на зеркале заднего вида?

Смутило эксперта и возможность определения на региональном уровне требований по использованию летних или зимних шин. Эксперт привел абсурдный пример, когда водителям приходится менять комплект шин на "границе" с другой областью.

Автоновости,Дмитрий Попов,ГИБДД,
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