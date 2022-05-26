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35 минут назад

Новости автомира: российский ГАЗ перестанет собирать Volkswagen и Skoda

Лера Букина

Из-за новых американских санкций против группы ГАЗ компания не сможет продолжать сборку машин Volkswagen на своей площадке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Коммерсант».

Российский ГАЗ перестанет собирать Volkswagen и Skoda
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ГАЗ попал в санкционный список еще в 2018 году. Минфин США в связи со спецоперацией на Украине отказался от отсрочки по вступлению санкций в силу. Это отразится на сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде.

В 2017 году - до введения санкций - контракт продлили до 2025 года, однако теперь VW будет вынужден его разорвать.

В Нижнем Новгороде выпускали Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также Octavia, в Калуге — Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid.

Пока Volkswagen не сообщал о планах уйти с рынка, однако, по мнению собеседников издания, держать заводы в простое и содержать штат сотрудников длительное время компания не сможет.

В группе ГАЗ отметили, что будут действовать исходя из последующих решений Volkswagen. В компании отметили, что социальная защищенность сотрудников является приоритетом. Кроме того компания отметила наличие собственных аналогов для продолжения выпуска как минимум части модельного ряда.

Ранее многие автопроизводители сообщили о приостановке производства и поставок автомобилей в РФ. Это сделали автоконцерны Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), Jaguar Land Rover, Volvo, Scania, Daimler Truck и другие.

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