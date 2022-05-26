В Подмосковье высказались о возобновлении работы завода Mercedes

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду на скорое возобновление работы завода Mercedes в Солнечногорском районе.
В интервью радио Sputnik Воробьев отметил, что немецкий автопроизводитель сейчас находится «в раздумьях».
«Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях, – это для нас чувствительная остановка, потому что и 1,5 тыс. человек, которые там работают, и само предприятие успешное», - приводит РИАМО слова губернатора.
По словам Воробьева, будет жаль, если предприятие будет простаивать в течение длительного периода, но все зависит от развития ситуации.
Он отметил, что все иностранные компании в Подмосковье, приостановившие работу, продолжают выплачивать зарплаты своим сотрудникам.
«Честно говоря, это хорошо, но это недостаточное утешение. Потому что коллеги, люди, которые работают там, все-таки в их жизненные планы не входит просиживание на диване», - заявил губернатор.
Завод Mercedes находится на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Его строительство завершилось в марте 2019 года. На заводе выпускались модели E-Класс, GLC, GLE, GLS.