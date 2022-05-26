Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в Подмосковье высказались о возобновлении работы завода Mercedes

Вероника Полынина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду на скорое возобновление работы завода Mercedes в Солнечногорском районе.

В Подмосковье высказались о возобновлении работы завода Mercedes
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью радио Sputnik Воробьев отметил, что немецкий автопроизводитель сейчас находится «в раздумьях».

«Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях, – это для нас чувствительная остановка, потому что и 1,5 тыс. человек, которые там работают, и само предприятие успешное», - приводит РИАМО слова губернатора.

По словам Воробьева, будет жаль, если предприятие будет простаивать в течение длительного периода, но все зависит от развития ситуации.

Он отметил, что все иностранные компании в Подмосковье, приостановившие работу, продолжают выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

«Честно говоря, это хорошо, но это недостаточное утешение. Потому что коллеги, люди, которые работают там, все-таки в их жизненные планы не входит просиживание на диване», - заявил губернатор.

Завод Mercedes находится на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Его строительство завершилось в марте 2019 года. На заводе выпускались модели E-Класс, GLC, GLE, GLS.

Автоновости,Андрей Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители