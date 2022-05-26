В Подмосковье назвали последствия остановки завода Merсedes

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в эфире радио Sputnik, что регион уже ощутил последствия остановки завода Merсedes в Солнечногорске. В то же время он предположил, что завод может возобновить производство в обозримом будущем.

Это для нас чувствительная остановка, потому что и 1,5 тысячи человек <...> там работают, и само предприятие успешное. Будет жаль, если они остановятся надолго, но посмотрим, — сказал Воробьёв.

Ранее дилеры предупредили россиян об ухудшении ситуации с наличием автомобилей. Их дефицит будет ощущаться к началу лета, по самому оптимистичному сценарию поставки автомобилей могут возобновиться осенью, но в целом нехватка машин на рынке продлится до 2023 года. Кроме того, остановлены не только отгрузки машин дилерам, но и локальные производства авто, что ежедневно усиливает дефицит машин. Как долго будет сохраняться эта нехватка, предсказать невозможно.