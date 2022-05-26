Европа перестанет признавать российские полисы «международного ОСАГО»

Российские полисы «Зеленая карта» (международный полис ОСАГО) перестанут работать в странах Европы с 1 июня 2023 года, сообщает издание «Авторевю».

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Действие выданных в России «Зеленых карт» прекратится во всех государствах Европейского экономического пространства и Швейцарии. Вместе с этим в РФ перестанут действовать европейские полисы.

«Российские «Зеленые карты» продолжат действовать только в Азербайджане, Белоруссии, Турции, Иране, Израиле, Тунисе, Марокко и странах экс-Югославии, которые не стали расторгать соглашение. При въезде в государства Европы россиянам придется покупать местный полис ОСАГО», — отмечается в сообщении.

В систему «Зеленая карта» входят почти 50 стран, включая большинство государств Европы и некоторые страны СНГ. Россия присоединилась к системе с 1 января 2009 года.