Opel Astra и Peugeot 308 не заработали пять звезд в ходе краш-теста

Европейская независимая организация EuroNCAP провела краш-тесты новинок 2022 года, а именно Mercedes-Benz C-Class, электрических Kia EV6 и Volvo C40 Recharge, а также соплатформенных Opel Astra и Peugeot 308. И если первые три справились с испытаниями на отлично и нареканий к их безопасности не было, то у Opel Astra и Peugeot 308 дела обстояли хуже: обе модели заработали по четыре звезды из пяти возможных.

Фото: © EuroNCAP © EuroNCAP

Оценки Opel Astra и Peugeot 308, в основе которых лежит архитектура EMP2, оказались ниже, чем у других испытуемых. Например, в случае с Астрой водитель и пассажир спереди могут получить серьезные травмы при столкновении на встречной полосе. Они недостаточно защищены и при фронтальном ударе о неподвижный барьер. Претензии возникли и к работе системы автоматического аварийного торможения: в ходе теста, имитирующего наезд на пешехода, она несколько раз дала сбой. Электроника допускала столкновения и в других ситуациях.

Видео дня

Все это повлияло на итоговый результат: безопасность водителя и взрослых пассажиров Astra оценили на 80 процентов, защиту пассажира-ребенка — на 92 процента, защиту пешеходов — на 67 процентов, а работу вспомогательных систем — на 66 процентов.

Что касается Peugeot 308, то для испытаний выбрали модель в кузове универсал. Оказалось, что он еще хуже защищает водителя при ДТП на встречке — высок риск тяжелых травм грудной клетки. Водитель может пострадать и при фронтальном ударе автомобиля о стену. Однако если сравнивать результат 308-го с Астрой, то система экстренного торможения в ситуации с наездом на пешехода у французского универсала сработала лучше, хотя и не идеально. А вот с торможением при аварийном сценарии с другими автомобилями он выступил хуже.

Оценки у Peugeot 308 следующие: 76 процентов за защиту водителя и взрослых пассажиров, 84 процента — за защиту пассажира-ребенка, 68 процентов — за защиту пешехода и 65 процентов — за работу электронных ассистентов.