Для возрождения «Москвича» ищут иностранных партнеров

На мощностях бывшего завода Renault в Москве не будут выпускать старые «Москвичи», заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе финала конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе. По его словам, с конвейера экс-«Рено Россия» (ныне ЗАО «Москвич») будут сходить самые современные модели, а впоследствии — электрокары. Однако для разработки и выпуска нового автомобиля необходимы международные партнеры, и на это «есть перспективы».

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Собянин подчеркнул, что власти Москвы «очень боялись потерять завод, один из лучших в стране», однако компания Renault приняла решение полностью свернуть бизнес в России. Предприятие «Рено Россия», выпускавшее кроссоверы французской марки, перешло на баланс города и было переименовано. На днях с него демонтировали вывеску.

Многие решили, что возрождение марки «Москвич» означает выпуск моделей советского образца, но это не так.

«Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили», — отметил Собянин.

Однако «с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно», сказал мэр, поэтому для работы будут искать иностранных партнеров. Перспективы на грядущее сотрудничество уже есть.