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53 минуты назад

Новости автомира: в Китае создали доступный электрокар BAW S3 с запасом хода 200 километров

Car.ru

В Китае разработали новый электрокар, который оценивается всего в 375 000 рублей. Он получил необычное оформление кузова и яркие акценты в интерьере.

В Китае создали доступный электрокар с запасом хода 200 км
Фото: Car.ruCar.ru

Рынок электрокаров продолжает пополняться новыми моделями. Одни предлагают компактные размеры, а другие отличаются непревзойденным запасом хода. В Китае разрабатываются более простые автомобили, которые предназначены для эксплуатации в условиях города. К таким можно отнести и новый BAW S3.

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В Сети появились первые фотографии нового автомобиля - BAW S3. Одна из особенностей заключается в том, что в основе лежит электрическая силовая платформа. По предварительной информации, в продажу новинка должна поступить по цене от 40 000 юаней, или 375 000 рублей. Потенциальными конкурентами данной модели станут Wuling и еще одна модель, которую готовит компания Chery.

Car.ru

В оснащении нового китайского электрокара BAW S3 предусматривается силовой агрегат производительностью 27 л.с., крутящий момент которого равен 85 Нм. Как сообщает производитель, максимальная скорость данного транспортного средства составляет 100 км/час. Емкость аккумулятора не раскрывается, но автомобиль должен предлагаться в продаже в 3 исполнениях. Запас хода на полной зарядке будет отличаться - 120, 170 или 200 км.

По габаритам автомобиль ничем не отличается от аналогов из Китая. Так, длина кузова составляет 315,1 см, ширина 149,8 см, а высота 158,5 см. Колесная база достигает 205 см. В салоне предусматривается 4 посадочных места. Внимание привлекает и оформление транспортного средства. Так, производитель предусмотрел двухцветный дизайн с белой крышей. Дополняется образ большим количеством ярких элементов. К примеру, в розовом цвете выполнены не только вставки в области дверных карт, но и приборная панель с центральным боксом. В аналогичном оттенке представлена и экокожа, которой обтянуты кресла и рулевое колесо. Яркий дизайн получила даже ступица руля.

Известно, что автомобиль BAW S3 будет предлагаться на рынке и в других оттенках. На официальных снимках также представлены машины оранжевого и зеленого цвета, но их интерьер не раскрывается в полной мере. В оснащении электрокара предусмотрен двойной ЖК-дисплей, который разместили на передней панели. В списке опций - электропривод стеклоподъемников и регулировка зеркал заднего вида, кондиционер, камера заднего вида и датчики давления шин.

Автоновости,Chery,
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