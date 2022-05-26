АвтоВАЗ продлил режим простоя еще на неделю

АвтоВАЗ не возобновит производство автомобилей со следующей недели. Режим простоя продлён на период с 30 мая по 3 июня 2022 года "в связи с отсутствием комплектующих изделий".

Фото: Юрий Зубко / РГ Юрий Зубко / РГ

Отсутствие комплектующих вынудило руководство АвтоВАЗа перенести летний корпоративный отпуск на апрель в надежде на восстановление ситуации с поставками комплектующих, однако после окончания ЕКО работа в нормальном режиме возобновлена не была, и завод ушёл на майские "каникулы". За время праздников ситуация не изменилась, поэтому АвтоВАЗ ввёл режим простоя, который действует по сей день.

Для незанятых сотрудников АвтоВАЗ предлагает работы в других производствах (например, запчастей) или дополнительную занятость в виде уборки территории, покраски заборов и так далее, что оплачивается по отдельному тарифу.

С 6 июня по 4 сентября 2022 года на АвтоВАЗе будет введена четырёхдневная рабочая неделя.