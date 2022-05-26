Собянин раскрыл подробности по выпуску автомобиля «Москвич»

«Мы очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло, Renault попрощалось с нами. Но мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию, вспомнили про «Москвич». Но почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили», - отметил Собянин.