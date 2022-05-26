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2 часа назад

Новости автомира: Собянин раскрыл подробности по выпуску автомобиля «Москвич»

Вероника Полынина

Власти Москвы не собираются выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault. Так, планируется привлечение иностранных партнеров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе, передает ТАСС.

Собянин раскрыл подробности по выпуску автомобиля «Москвич»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло, Renault попрощалось с нами. Но мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию, вспомнили про «Москвич». Но почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили», - отметил Собянин.

Он заявил, что для «для этой работы понадобятся и международные партнеры, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».

Ранее Минпромторг сообщил, что акции завода «Рено Россия» передали Москве. Сергей Собянин заявлял в личном блоге, что завод, который перешел в столичную собственность, будет производить автомобили под брендом «Москвич», а основным технологическим партнером возрожденного московского завода станет «Камаз».

Ожидается, что на первом этапе наладят производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе и электромобилей.

Автоновости,Renault,Сергей Собянин,Минпромторг,Правительство Москвы,
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